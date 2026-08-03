 ترامب: المحادثات الجديدة هي الفرصة الأخيرة أمام إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: المحادثات الجديدة هي الفرصة الأخيرة أمام إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن (أ ب)
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 10:01 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 10:01 م

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المحادثات الجديدة المزمعة مع طهران هي "الفرصة الأخيرة" أمام إيران للتوصل إلى اتفاق وتجنب تصعيد الهجمات الأمريكية.

وأعرب ترامب، خلال تصريحات في المكتب البيضاوي، عن توقعاته أن تبدأ خلال اليوم أو اليومين المقبلين المفاوضات التي تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإيجاد مسار أمام إيران من أجل معالجة المخاوف الأمريكية بشأن برنامجها النووي.

وقال الرئيس الجمهوري: "المرحلة الأولى هي فتح المضيق، وستكون المرحلة الثانية تفكيك البرنامج النووي"، مضيفا أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت.

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