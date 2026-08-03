سي إن إن: إيران لا تبدي اهتماما بأحدث تصريحات ترامب بشأن المفاوضات

رأت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن إيران لا تبدي اهتماما بأحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات.

وقالت الشبكة في تقرير لها إن الرئيس ترامب تحدث بتفاؤل خلال عطلة نهاية الأسبوع حول استئناف المفاوضات مع إيران وآفاق التوصل إلى اتفاق سريع بشأن مضيق هرمز، الذي يمثل جوهر الصراع بين الطرفين.

وأضافت الشبكة: "لكن استنادا إلى التصريحات والنبرة الصادرة عن طهران يوم الاثنين، فإن إيران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة ولا ترى حاجة لذلك، بل تركز بدلا من ذلك على اتفاق ثنائي مع سلطنة عمان بشأن كيفية إدارة هذا الممر المائي الحيوي. وهذا الأمر، في حد ذاته، لا علاقة له بمسألة إعلان فتح المضيق أمام حركة الملاحة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "يتعلق هذا الاتفاق (مع عمان) حصرا بآلية العمل ومسار الشحن المستقبلي مع الحفاظ على الحقوق السيادية لكلا البلدين، ولا علاقة له بكون مضيق هرمز مفتوحا أو مغلقا".

وأوضح بقائي أن "هذا المسار سيكون مؤقتا ويخدم مصالح الدولتين الساحليتين"، وسيكون عبارة عن ممر واحد بدلا من مسارين - أحدهما قريب من الساحل الإيراني والآخر قريب من الساحل العماني - وهما المساران اللذان نوقشا سابقا".

وتابع بقائي: "علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان من الممكن ربط هذه المرحلة وهذه العملية بعملية أخرى تؤدي إلى خفض التوتر في المنطقة".

وبحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، فإن طهران لا تبدي اهتماما بتصريحات ترامب، وتحمل الولايات المتحدة مسئولية نسف مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها في يونيو الماضي.

وقال بقائي: "لقد انتهكت الولايات المتحدة جميع التزاماتها، وأعادت فرض الحصار البحري غير القانوني، وألغت التصريح ببيع النفط الإيراني، وأعلنت فعليا بطلان وعدم سريان جميع الالتزامات الأخرى التي كانت قد قبلت بها بموجب المذكرة".

وأكد بقائي أنه "طالما ظل الوضع على هذا النحو، فإنه بطبيعة الحال، لن يطرأ أي تغيير جوهري على وضع مضيق هرمز".

كما ألمح ترامب أمس الأحد إلى أن المحادثات ستتناول ما أسماه "نزع السلاح النووي" لإيران، إلا أنه لم يصدر أي تعليق من طهران بشأن هذا الجانب من المفاوضات.