اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يكرم الدكتور حسين الهنداوي تقديرا لمسيرته

كرّم اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، خلال أعمال مؤتمره العام الثالث في القاهرة، الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء في مجالات الدبلوماسية والإعلام والفكر، وإسهاماته البارزة في تعزيز الحوار العربي والدولي، ودعم قضايا التنمية والثقافة وحرية الإعلام.

وأكد الاتحاد أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لما قدمه الدكتور حسين الهنداوي من عطاء متميز في خدمة العمل العربي المشترك، ولدوره في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والتعاون، وإسهاماته في دعم الإعلام المسئول، وتعزيز الثقافة ونشر المعرفة، بما ينسجم مع رسالة الاتحاد في تكريم الشخصيات التي تركت أثرًا إيجابيًا في مجالات الفكر والدبلوماسية والإعلام، وأسهمت في بناء جسور التواصل بين شعوب العالم.

ويعكس هذا التكريم حرص اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية على الاحتفاء بالرموز العربية التي جمعت بين الخبرة الدبلوماسية والرؤية الفكرية، وأسهمت في خدمة قضايا التنمية والسلام، وتعزيز مكانة الإعلام باعتباره أداة للتقارب بين الشعوب، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم والتعاون.