وزير النقل الألماني يدعو إلى مؤتمر عاجل بسبب انخفاض منسوب نهر الراين

دعا وزير النقل الألماني شتيفن بيلجر، بسبب الانخفاض التاريخي في منسوب مياه نهر الراين، إلى عقد "مؤتمر تخصصي" في العاصمة الألمانية القديمة بون يوم الخميس المقبل.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه متحدث باسم الوزارة في برلين اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد من سيشارك في هذا الاجتماع، الذي تمت الدعوة إليه على عجل.

وأضاف أن قائمة المدعوين لا تزال قيد الإعداد.

وفي مدينة كولونيا غربي ألمانيا، سُجل أول أمس السبت أدنى منسوب لمياه أطول الأنهار بألمانيا منذ بدء تسجيل القياسات.

كما سجلت مدينتا دوسلدورف ودويسبورج الواقعتان أيضا في غرب ألمانيا انخفاضاً قياسياً في منسوب المياه خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي أدى إلى تقييد حركة نقل البضائع عبر السفن بصورة كبيرة.

وكان وزير النقل في ولاية شمال الراين - ويستفاليا، أوليفر كريشر، دعا بالفعل إلى تشكيل فريق عمل وطني يضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وقطاع الخدمات اللوجستية، من أجل التعامل مع هذه الأزمة.