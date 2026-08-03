وافقت لجنة الشئون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على طلب الحكومة تمديد فترة استدعاء جنود الاحتياط حتى 30 سبتمبر المقبل.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري إن "لجنة الشئون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) صوتت بأغلبية 4 أصوات مقابل صوتين لصالح تمديد التعبئة العسكرية الطارئة حتى 30 سبتمبر، بناء على طلب الحكومة".

وأضاف أن القرار يتيح للجيش الإسرائيلي استدعاء ما يصل إلى 240 ألف جندي احتياط.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة الإسرائيلية دأبت على طلب تمديد أوامر استدعاء قوات الاحتياط كل بضعة أشهر منذ أن بدأت تل أبيب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

ويعتمد الجيش الإسرائيلي بصورة كبيرة على قوات الاحتياط في عملياته العسكرية المستمرة على عدة جبهات.

ويعد الاعتماد المكثف على قوات الاحتياط أحد أبرز أسباب الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الإسرائيلي، في ظل استمرار استدعاء عشرات الآلاف من الجنود للمشاركة في العمليات على أكثر من جبهة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق الاثنين، كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تكلفة خدمة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بلغت 32.7 مليار دولار منذ بدء الحرب، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي كلفة الحرب.