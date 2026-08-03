برلمان غانا يقر مشروع قانون يجرم تحويل مزارع الكاكاو دون تصريح

صدق برلمان غانا، على مسودة قانون قد ترسل مزارعي الكاكاو إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا ما حولوا مزارعهم لزراعة محاصيل أخرى بدون موافقة الحكومة، بحسب مسودة قانون أطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أب).

وجرى تمرير الإجراء الجديد يوم الخميس الماضي، ولكن لم يتم الإفصاح عن بنود القانون حتى أمس الأحد.

ويشار إلى أن الرئيس جون ماهاما لم يوقع على القانون بعد.

ومن شأن القانون أن يمنح مزارع الكاكاو الحماية، مما يجعل تحويل استخدام المزارع لأغراض أخرى بدون تصريح جريمة يعاقب عليها القانون؛ مما أثار انتقادات المزارعين.