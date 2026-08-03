القبض على متهمة بسرقة هاتف سيدة بالقاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمة بسرقة هاتف ربة منزل بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام سيدة بسرقة هاتف محمول خاص بوالدته بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد والدة القائم على النشر ( ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) وبسؤالها قررت بتضررها من قيام إحدى السيدات بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "المغافلة" حال قيامها بشراء بعض المستلزمات بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (لها معلومات جنائية – مقيمة بذات الدائرة) وتم بإرشادها ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.