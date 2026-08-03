نبيل فهمي: لا ينبغي السماح لـ إسرائيل بتوسيع الاحتلال في غزة

استنكر نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة والتي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وشدد فهمي على أن القصف الإسرائيلي، الذي يترافق كذلك مع حملة عسكرية موسعة في الضفة الغربية تتضمن عمليات هدم وحملات اعتقال في عدة مدن، يعكس محاولة إسرائيلية واضحة لتخريب خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها قبل يومين كأساس للانتقال إلى المرحلة الثانية من إتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.

وأكد الأمين العام للجامعة ضرورة تحميل إسرائيل المسئولية كاملة عن مخالفاتها في حق الفلسطينيين، ومحاولتها المكشوفة لإفشال جهود الوساطة، مشددا على أنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بتحقيق أهدافها بتمديد وتوسيع الاحتلال في غزة تنفيذا لأجندات داخلية واضحة ومكشوفة يتبناها قادة الاحتلال ورموزه.