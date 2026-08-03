أقدم رجل على قتل جاره قبل أن ينتحر ليلة الاثنين، بسبب شجار أطفال بالشارع الذي يقطنان فيه ببلدة الحامة بولاية خنشلة، شرقي الجزائر.

وكشفت صحيفة "الخبر" على موقعها الإلكتروني عن تفاصيل الجريمة، وذكرت أن القاتل البالغ من العمر 34 عاما، الذي كان في حالة غضب وهستيريا طلب من جاره الضحية البالغ من العمر 30 عاما، التدخل لنهر أبنائه على الشجار مع أبنائه، ليتحول النقاش إلى ملاسنات فمشادات.

وأوضحت أن الجاني قام بتوجبه طعنة بآلة حادة إلى قلب الضحية أرداه قتيلا، ثم توجه إلى منزله وهو في حالة هيجان ليطعن نفسه وسقط ميتا هو الآخر.

وذكرت الصحيفة أن عناصر الشرطة وأعوان الحماية المدنية (الدفاع المدني) تدخلوا لنقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى، وفتح تحقيق في الحادثة المأساوية التي أدخلت سكان بلدة الحامة وولاية خنشلة ككل في حزن عميق.