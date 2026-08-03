السفارة الروسية في إيطاليا تتهم كييف باستهداف مطعم في موسكو

اتهمت السفارة الروسية في إيطاليا أوكرانيا اليوم الإثنين، بتنفيذ التفجير المميت في مطعم بموسكو مطلع الأسبوع، في أول اتهام رسمي علني من جانب المسئولين الروس أن كييف هي من تقف وراء الهجوم.

وقالت السفارة في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مخالب عصابة زيلينسكي الإرهابية الدموية وصلت إلى المطعم الإيطالي بالتسي روسي في موسكو".

وأضافت: "من الواضح أنه بالتخطيط لهجوم إرهابي على أحد أفضل المطاعم الإيطالية في موسكو، أراد الإرهابيون الأوكرانيون ترويع الإيطاليين الذين يعملون في روسيا لإظهار لهم أنهم أيضا تحت أعينهم ويمكن أن يصيروا الضحايا المقبلين لهؤلاء الأوغاد في أي لحظة".

وقالت السفارة إن كبير الطهاة في المطعم وهو من نابولي، وفريقه لم يصابوا بأذى.

ضرب تفجير المطعم مساء أمس الأول السبت. ووصف عمدة موسكو سيرجي سوباينين الهجوم في اليوم التالي بأنه "عمل إرهابي وحشي".

وأصدرت السلطات الروسية تفاصيل قليلة عن ملابسات الانفجار.

وقالت السفارة إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 19 آخرين، مؤكدة الحصيلة السابقة التي أعلنت عنها العديد من القناة الإخبارية الروسية عبر تليجرام.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت سابقا إن من بين الضحايا امرأة يشتبه في أنها من أحضرت العبوات الناسفة للمطعم، ومنعها حارس أمن وأحد المترددين من دخول المكان.

وقال مدونون عسكريون روس عبر تليجرام إن ضابطا عسكريا رفيع المستوى كان يحتفل بعيد ميلاده الـ55 في المطعم.