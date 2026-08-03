وزير خارجية إيران يبحث التطورات الإقليمية مع نظيريه الباكستاني والعماني

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الاثنين، محادثة هاتفية مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي.

وخلال هذا الاتصال، استعرض وزيرا خارجية البلدين التطورات الإقليمية الأخيرة ومسار التطورات الدبلوماسية الجارية، وأكدا استمرار التعاون المشاورات الوثيقة بهدف إرساء السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.

في سياق متصل، جرت محادثة هاتفية بين وزيري خارجية إیران، ونظيره العماني بدر البوسعيدي.

وتبادل عراقجي ونظيره العماني، خلال الاتصال الهاتفي، وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية.