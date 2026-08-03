قوات الإطفاء تكافح حريقا اندلع في مستودع بمنطقة فلاديمير الروسية

تكافح أكثر من 200 من قوات الإطفاء ​حريقا اندلع في مستودع تديره ‌شركة وايلدبريز الروسية للتجارة الإلكترونية في شرق موسكو، عقب هجوم شنته طائرة ​بدون طيار "درون" أوكرانية، اليوم الاثنين، ​وذلك في الوقت الذي اشتدت فيه ⁠حملة كييف ضد عملاق ​التجارة الإلكترونية.

وقال ألكسندر أفدييف حاكم منطقة ​فلاديمير إنه جرى إرسال 203 من رجال الإطفاء و67 معدة إطفاء لمكافحة ​الحريق الذي اندلع اليوم الاثنين ​وانتشر على مساحة 100 ألف متر مربع، ‌أو ⁠ما يعادل نحو 14 ملعب كرة قدم، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأكدت شركة وايلدبريز وقوع الهجوم، وقالت إن جميع الموظفين ​تم ​إجلاؤهم، كما ⁠تم تحويل مسار عمليات التسليم وطلبات الشحن إلى ​مستودعات أخرى.

ووصفت مؤسسة الشركة ​ورئيستها ⁠التنفيذية، تاتيانا كيم، الهجمات الأوكرانية التي استهدفت أكثر من 10 ⁠مواقع ​تابعة لوايلدبريز منذ ​18 يوليو الماضي بأنها "أعمال إرهابية".

إلى ذلك، عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، كبير مفاوضي السلام رئيسا لجهاز المخابرات الخارجية، في ​أحدث خطوة ضمن عملية إعادة هيكلة مستمرة شملت ‌استبدال وزير الدفاع الأوكراني الشهر الماضي مما أثار غضب الرأي العام.

وقال زيلينسكي إن رستم أوميروف، الذي انتقل إلى منصب ​رئيس جهاز المخابرات من منصبه السابق رئيسا لمجلس ​الأمن الاستشاري، سيظل مسئولا عن محادثات السلام، وكلفه بمواصلة ⁠السعي إلى إيجاد حل دبلوماسي للحرب مع روسيا.

وسيتولى ​وزير الداخلية السابق إيهور كليمينكو منصب رئيس مجلس الأمن.

وينقل ​زيلينسكي مسئولين كبارا بين المناصب العليا منذ عملية إعادة هيكلة طالت الحكومة الشهر الماضي، وشملت استبدال وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف. ثم ​اضطر بعد ذلك إلى استبدال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر ​سيرسكي، تحت ضغط الرأي العام.

وأثارت إقالة فيدوروف، البالغ من العمر 35 ‌عاما والمناصر ⁠لاستخدام طائرات الدرونز المتطورة في الحرب، عاصفة من الانتقادات إذ نزل مؤيدوه إلى الشوارع للمطالبة بإعادته إلى منصبه.