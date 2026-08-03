قوات الإطفاء تكافح حريقا اندلع في مستودع بمنطقة فلاديمير الروسية

تكافح أكثر من 200 من قوات الإطفاء حريقا اندلع في مستودع تديره شركة وايلدبريز الروسية للتجارة الإلكترونية في شرق موسكو، عقب هجوم شنته طائرة بدون طيار "درون" أوكرانية، اليوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي اشتدت فيه حملة كييف ضد عملاق التجارة الإلكترونية.
وقال ألكسندر أفدييف حاكم منطقة فلاديمير إنه جرى إرسال 203 من رجال الإطفاء و67 معدة إطفاء لمكافحة الحريق الذي اندلع اليوم الاثنين وانتشر على مساحة 100 ألف متر مربع، أو ما يعادل نحو 14 ملعب كرة قدم، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وأكدت شركة وايلدبريز وقوع الهجوم، وقالت إن جميع الموظفين تم إجلاؤهم، كما تم تحويل مسار عمليات التسليم وطلبات الشحن إلى مستودعات أخرى.
ووصفت مؤسسة الشركة ورئيستها التنفيذية، تاتيانا كيم، الهجمات الأوكرانية التي استهدفت أكثر من 10 مواقع تابعة لوايلدبريز منذ 18 يوليو الماضي بأنها "أعمال إرهابية".
إلى ذلك، عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، كبير مفاوضي السلام رئيسا لجهاز المخابرات الخارجية، في أحدث خطوة ضمن عملية إعادة هيكلة مستمرة شملت استبدال وزير الدفاع الأوكراني الشهر الماضي مما أثار غضب الرأي العام.
وقال زيلينسكي إن رستم أوميروف، الذي انتقل إلى منصب رئيس جهاز المخابرات من منصبه السابق رئيسا لمجلس الأمن الاستشاري، سيظل مسئولا عن محادثات السلام، وكلفه بمواصلة السعي إلى إيجاد حل دبلوماسي للحرب مع روسيا.
وسيتولى وزير الداخلية السابق إيهور كليمينكو منصب رئيس مجلس الأمن.
وينقل زيلينسكي مسئولين كبارا بين المناصب العليا منذ عملية إعادة هيكلة طالت الحكومة الشهر الماضي، وشملت استبدال وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف. ثم اضطر بعد ذلك إلى استبدال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، تحت ضغط الرأي العام.
وأثارت إقالة فيدوروف، البالغ من العمر 35 عاما والمناصر لاستخدام طائرات الدرونز المتطورة في الحرب، عاصفة من الانتقادات إذ نزل مؤيدوه إلى الشوارع للمطالبة بإعادته إلى منصبه.