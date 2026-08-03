بيراميدز يختتم تدريباته قبل مواجهة العربي الكويتي

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته اليوم، قبل مواجهة العربي الكويتي وديًا غدًا الثلاثاء، على هامش معسكر الإعداد المقام حاليًا في تركيا.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره العربي الكويتي في الرابعة والربع مساء الثلاثاء، على ملاعب مدينة أرضروم التركية، التي يقيم بها الفريق معسكره استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء المران قويًا، واشتمل على وحدات بدنية وتدريبات خططية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة رولاني موكوينا، المدير الفني، من أجل التحضير بأفضل صورة ممكنة لانطلاق الموسم المحلي الجديد.

ويتواصل معسكر بيراميدز في تركيا، حيث سيخوض الفريق آخر مبارياته الودية، طبقًا لبرنامج الإعداد، يوم السبت 8 أغسطس الجاري، قبل العودة في اليوم التالي إلى القاهرة، بعد انتهاء المعسكر الخارجي.