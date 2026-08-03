 فيفا يرفع قضيتي مستحقات أوليكساندريا الأوكراني من قائمة قضايا الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيفا يرفع قضيتي مستحقات أوليكساندريا الأوكراني من قائمة قضايا الزمالك

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 6:20 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 6:21 م

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» القضيتين المتعلقتين بمستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني، الخاصة بصفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى نادي الزمالك، من قائمة القضايا المسجلة ضد القلعة البيضاء، وذلك بعد نجاح مسؤولي النادي في إنهاء الملف بشكل رسمي.

وكان نادي الزمالك قد سدد مستحقات أوليكساندريا خلال الفترة الأخيرة، ضمن جهوده لتسوية القضايا المرفوعة ضده.

وفي سياق متصل، حصل الزمالك على رخصة المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نجاح إدارة النادي في تسوية جميع القضايا المرتبطة بالحصول على الرخصة.


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