أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده رسميًا مع قائد منتخب إنجلترا السابق جوردان هندرسون، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة عامين، ليصبح أحد تدعيمات الفريق قبل انطلاق موسم 2026-2027.

وأكد النادي، عبر موقعه الرسمي، أن لاعب الوسط الإنجليزي سيبدأ مشواره مع "البلوز" خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد إتمام كافة إجراءات التعاقد.

وعقب توقيع العقود، أعرب هندرسون عن سعادته بالانتقال إلى تشيلسي، مؤكدًا أن حجم النادي وطموح إدارته، إلى جانب العمل تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، كانت عوامل حاسمة في قراره.

وقال اللاعب: "تشيلسي نادٍ كبير يمتلك مشروعًا طموحًا، وأؤمن بأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح. أتطلع لتقديم كل ما أملك من أجل مساعدة زملائي وتحقيق النجاحات مع النادي."

ويمتلك هندرسون مسيرة حافلة بالإنجازات، إذ بدأ مشواره الاحترافي مع سندرلاند، قبل انتقاله إلى ليفربول في عام 2011، حيث أصبح قائدًا للفريق وقاده للتتويج بعدد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والدرع الخيرية.

وخاض صاحب الـ36 عامًا تجربة في الدوري السعودي بقميص الاتفاق، قبل أن ينتقل إلى أياكس أمستردام، ثم برينتفورد، ليعود الآن إلى أحد كبار أندية الدوري الإنجليزي عبر بوابة تشيلسي.

وعلى المستوى الدولي، دافع هندرسون عن ألوان منتخب إنجلترا في 91 مباراة دولية، وشارك في الوصول إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2020، كما ساهم في حصول المنتخب الإنجليزي على المركز الثالث في كأس العالم 2026.

ويأمل تشيلسي في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها هندرسون داخل غرفة الملابس، إلى جانب دوره القيادي، في إطار سعي النادي للمنافسة على الألقاب خلال الموسم المقبل.