جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي عسكري بارز بحركة الجهاد في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه شن هجومًا بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وزعم اغتيال محمود فطاير، وهو قائد في قوات النخبة التابعة للواء مخيمات الوسط في حركة الجهاد الإسلامي.

وادعى جيش الاحتلال في بيان، اليوم الاثنين، أن فطاير اقتحم مناطق إسرائيلية في هجوم 7 أكتوبر 2023، وشارك في احتجاز الأسير روم بريسلافسكي.

وزعم الجيش، أنه جرى توثيق فطاير وهو يرتدي زي حركة الجهاد الإسلامي، مشاركاً في مراسم تسليم العديد من الأسرى، بينهم عاموس، وعميت وأوفير أنجل وموران ستيلا ياناي، وإيتاي ريجيف وآخرون.

وذكر الجيش، في بيانه، أن قواته تنتشر تحت قيادة المنطقة الجنوبية في المنطقة وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد.