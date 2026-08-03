الناقد محمد علام: مسرح أحمد البنهاوي يسلط الضوء على المهمشين

تحدث الناقد محمد علام عن كيفية تعامل المخرج أحمد البنهاوي مع نص "مشرب شاي" بتقديمه لرؤية مختلفة ومغايرة لمنهجية السرد في النص، مؤكدا أن مسرح أحمد البنهاوي يسلط الضوء على المهمشين.

جاء ذلك خلال ندوة تكريم وحفل توقيع كتاب "أحمد البنهاوي.. عاشق الكواليس"، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ19، برئاسة الفنان محمد رياض، بالمجلس الأعلى للثقافة بأرض أوبرا القاهرة، بحضور المُكرم المخرج أحمد البنهاوي، ومؤلف الكتاب الناقد محمد علام، ويدير اللقاء الدكتور محمد أمين عبدالصمد.

وكان قد بدأ الدكتور محمد أمين عبدالصمد اللقاء بحديثه عن أن تكريم المخرج أحمد البنهاوي هو تكريم مشروع متكامل، وتكريم لجيل أعطى بصدق، فبدأت رحلته من المسرح الجامعي إلى مسرح الثقافة الجماهيرية، متحدثا عن مدى التأثير الفني الذي أحدثه البنهاوي وهو يعمل خارج مركزية القاهرة.

ويحتفي المهرجان بالمخرج أحمد البنهاوي كأحد أبرز رموز الإخراج في مسرح الثقافة الجماهيرية، تكريما لمسيرة فنية تجاوزت خمسة عقود، أسهم خلالها في إثراء الحركة المسرحية، وكان واحدا من أهم مخرجي الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصاحب دور بارز في اكتشاف ورعاية أجيال متعاقبة من الموهوبين في مختلف محافظات مصر.