وكيل الخارجية الفلسطينية: موقف مصر الرافض للتهجير القسري أسهم في صمود الشعب الفلسطيني

قال السفير الدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إنّ الدور المصري منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بل ومنذ بداية القضية الفلسطينية، يمثل دورًا قوميًا عربيًا أصيلًا لصالح حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر لم تكن يومًا وسيطًا أو طرفًا محايدًا، وإنما انحازت دائمًا إلى الأشقاء الفلسطينيين من أجل حماية حقوقهم وحماية الشعب الفلسطيني.

وتابع أن كل ما تقوم به مصر يصب بصورة مباشرة في مصلحة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني يستمع إلى ما تطرحه القاهرة ويتعامل معه باعتباره جزءًا من الأمن القومي الفلسطيني، لأن فلسطين جزء من الأمن القومي المصري.

وأوضح أن ما قامت به مصر لمنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة شكّل أساسًا لصمود الفلسطينيين، وحافظ على المعادلة الديموغرافية التي وصفها بأنها غير قابلة للكسر في مواجهة ما تسعى إليه إسرائيل تحت مسمى «الحسم».

وأشار وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن الجهد المصري أثمر خلال المرحلة الأخيرة في تعزيز التنسيق بين الوسطاء، وصولًا إلى الاتفاق على استكمال خارطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي الخطة التي رحبت بها فلسطين، وفق قوله، بهدف وقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكر أن الجانب الفلسطيني يعول كثيرًا على الدور المصري، إلى جانب الدورين العربي والإسلامي، وكذلك دور جميع الأصدقاء الذين يعملون على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والحد من الجرائم الإسرائيلية.