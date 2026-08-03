محلل سياسي: ترامب يدفع ثمنا سياسيا أكبر من إيران جراء الحرب

رأى بول سالم، الزميل الأول غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن إيران قادرة على تحمل وطأة الاقتصاد المنهك جراء الصراع الدائر مع الولايات المتحدة، في حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع ثمنا سياسيا باهظا.



وقال سالم في تصريح لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن "النظام الإيراني مهيأ لتحمل المعاناة، ولا يبدو أنه يكترث لحجم المعاناة التي يواجهها شعبه".



وأضاف سالم: "في المقابل، فإن هذا الأمر يصعب تجنبه في نظام ديمقراطي انتخابي كالولايات المتحدة، فمعاناة الناس والتكاليف المدفوعة ستنعكس في الداخل لتفرض ثمنا سياسيا".



ومنذ إغلاق مضيق هرمز شهدت أسعار الوقود ارتفاعا حادا، حيث وصل متوسط ​​سعر الجالون في الولايات المتحدة إلى قرابة 4.09 دولارا حتى يوم أمس، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 34% منذ اندلاع الحرب في أواخر شهر فبراير الماضي.



ويرى 67% من الأمريكيين أن قرار ترامب خوض حرب ضد إيران قد أضر بالولايات المتحدة، بينما يعتقد 65% منهم أن سياساته أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفقا لاستطلاع حديث أجرته شبكة "سي إن إن" بالتعاون مع مؤسسة "إس إس آر إس" الأمريكية المستقلة المتخصصة في أبحاث السوق، استطلاعات الرأي العام.

وفي إيران، يحث المسئولون المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة ويحذرون من احتمالية انقطاع التيار الكهربائي، نظرا لأن البلاد فقدت قدرة إنتاجية من الغاز الطبيعي تبلغ نحو 230 مليون متر مكعب يوميا منذ بدء الحرب، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".