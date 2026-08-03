السعودية: 45 مليون زائر للفعاليات الترفيهية خلال النصف الأول من 2026

أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية اليوم الاثنين، أن عدد زوار الفعاليات الترفيهية في المملكة تجاوزوا أكثر من 45 مليون زائر، في النصف الأول من العام الجاري 2026.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة، تركي آل الشيخ، في بيان له اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشركات العاملة في القطاع إلى أكثر من 7200 شركة.

وأعلنت الهيئة أنها أصدرت أكثر من 2500 ترخيص للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، وأنها نفذت أكثر من 8500 زيارة رقابية لضمان جودة وتصنيف الأنشطة الترفيهية.

وقالت الهيئة إن الأنشطة الترفيهية التي شملتها عمليات القياس سجلت مؤشر رضا بلغ 96 %، فيما أصدرت الهيئة أكثر من 900 تقرير لقياس رضا الزوار وتجربة المستفيدين، واستفاد أكثر من 400 مستثمر من أدوات قياس تجربة الزائر، بما يسهم في تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الفعاليات.