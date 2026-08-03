الأردن يستضيف اجتماعا وزاريا لبحث تصعيد إسرائيل في القدس

يستضيف الأردن، الأربعاء، اجتماعا وزاريا لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وبلورة موقف مشترك.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، فإن المملكة ستستضيف الأربعاء اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي، لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

وتُعنى هذه اللجنة بتنسيق الجهود العربية على الساحة الدولية، لمعالجة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتابعة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس التاريخي والقانوني قائم الأثر.

وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب الأردن كلا من: تونس، والجزائر، السعودية، والصومال، والعراق، وفلسطين، فضلا عن قطر، ومصر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

الخارجية الأردنية قالت إن الاجتماع يشارك فيه أيضا وزراء خارجية إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا.

وأضافت أن المشاركين سيبحثون "الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، بهدف بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها".

وتأتي الاستضافة الأردنية في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة لحشد موقف دولي وإسلامي ضاغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

والأحد، قالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن الانتهاكات الإسرائيلية في المحافظة خلال يوليو الماضي أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة 15، واعتقال 115، فيما اقتحم 9 آلاف و848 مستوطنا المسجد الأقصى.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تسعى إلى تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، فيما يتمسكون بها عاصمة لدولتهم المنشودة.