وكيل الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يريد نقل الإبادة الجماعية من غزة إلى الضفة الغربية

قال السفير الدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، إنّ ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، بجانب المستوطنين، نقل الإبادة الجماعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وذلك عبر استفزاز الشعب الفلسطيني وقتله والضغط عليه، بهدف دفعه إلى ردود فعل يسعى نتنياهو إلى استثمارها في حملته الانتخابية.

وأضاف "عوض الله"، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ نتنياهو سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لإشعال الأوضاع في الضفة الغربية، معتبرًا أن ذلك يمثل الطريق الأمثل لتعزيز فرصه في الانتخابات، عبر استغلال الدم الفلسطيني والجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية.

وأشار إلى أن المستوطنين، الذين جرى صقلهم كأداة على مدار سنوات، سيكون لهم دور كبير خلال المرحلة المقبلة في تنفيذ هذه السياسات، موضحًا أنّ الجانب الفلسطيني سبق أن حذر المجتمع الدولي وجميع دول العالم من تصاعد الإجرام الإرهابي للمستوطنين.

وأكد أن هذه الاعتداءات تتزايد بصورة منسقة ووفق هندسة واضحة من الحكومة الإسرائيلية، بهدف تنفيذ مشروع قال إن إسرائيل لم تتمكن من تحقيقه على مدار أكثر من 70 عامًا.

وشدد على أنّ ما يُسمى بـ«حسم الصراع»، كما جاء على لسان وزير الحرب الإسرائيلي، يستهدف حسم الصراع على حساب الدم الفلسطيني والشعب الفلسطيني.