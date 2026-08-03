حركة الشباب المسلحة تصعد هجماتها في الصومال

صعدت حركة الشباب المسلحة في الصومال المصنفة منظمة إرهابية، من هجماتها في وسط الصومال واستولت على مناطق جديدة في محافظة هيران.

وقال متحدث عسكري اليوم الاثنين، إن القوات الحكومية والميليشيات العشائرية المحلية كانت تحاول صد هجوم الحركة منذ مطلع الأسبوع.

ومع ذلك، تردد أن مقاتلي الشباب نجحوا على ما يبدو في الاستيلاء على قرية ذات أهمية استراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية، تقع على مسافة نحو 60 كيلومترا من مدينة بلدوين عاصمة محافظة هيران في وسط الصومال.

وتقول المصادر العسكرية إن ما لا يقل عن 54 من الحركة وتسعة جنود قتلوا منذ يوم السبت الماضي.

ومن ناحية أخرى، ادعت الشباب على إذاعة الميليشيا أن أكثر من 100 جندي قتلوا، دون أن تذكر خسائرها.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من الأرقام التي قدمها كلا الجانبين.

يشار إلى أن حركة الشباب الصومالية متحالفة مع تنظيم القاعدة الإرهابي، وتخوض ميليشيات الحركة صراعا من أجل إقامة دولة إسلامية منذ سنوات.