 مقتل شخص واختطاف 31 آخرين بهجوم مسلح شمال غربي نيجيريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل شخص واختطاف 31 آخرين بهجوم مسلح شمال غربي نيجيريا

الأناضول
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 7:52 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 7:52 م

قُتل شخص واختُطف 31 آخرون في هجوم شنه مسلحون على ولاية سوكوتو شمال غربي نيجيريا.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الاثنين، بأن أفرادا من عصابة مسلحة هاجموا منطقة شواكي التابعة لولاية سوكوتو.

وأعلنت السلطات المحلية إرسال قوات أمن إلى موقع الهجوم، وبدء عملية لإنقاذ المختطفين.

وتتعرض نيجيريا منذ سنوات لهجمات تشنها عصابات مسلحة، إلى جانب هجمات تنفذها جماعة بوكو حرام وتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا في مناطق مختلفة من البلاد.

ورغم أن القانون النيجيري ينص على عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم الاختطاف، فإن حوادث الخطف مقابل طلب فدية لا تزال تتكرر بشكل واسع، إذ يستهدف مسلحون عادة القرى والمدارس والمسافرين، ولا سيما في شمال البلاد، للمطالبة بفدى مالية.


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