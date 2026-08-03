هندرسون يعزز مكانته في تاريخ بريميرليج بعد انتقاله إلى تشيلسي

دخل جوردان هندرسون، لاعب وسط تشيلسي الجديد، قائمة أبرز الأسماء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما واصل التقدم في ترتيب أكثر اللاعبين مشاركة في المسابقة، ليؤكد استمراره بين نخبة لاعبي "البريميرليج" على مدار السنوات الماضية.

وبحسب إحصائيات شبكة أوبتا، خاض هندرسون 463 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ظهوره الأول مع سندرلاند في نوفمبر 2008، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة خلال تلك الفترة، خلف جيمس ميلنر الذي يتصدر القائمة برصيد 481 مباراة.

وكانت أولى مباريات هندرسون في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"، وانتهت بخسارة سندرلاند بخماسية نظيفة، قبل أن ينطلق في رحلة طويلة شهدت تألقه بقميص ليفربول، الذي أصبح معه أحد أبرز قادة خط الوسط في إنجلترا.

وجاء هذا الإنجاز بالتزامن مع إعلان تشيلسي تعاقده رسميًا مع صاحب الـ36 عامًا بعقد يمتد لموسمين، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات موسم 2026-2027.

وينضم هندرسون إلى "البلوز" بعد آخر محطاته مع برينتفورد، حيث شارك في 34 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة أهداف.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك لاعب الوسط المخضرم سجلًا حافلًا بقميص منتخب إنجلترا، إذ خاض 91 مباراة دولية، وكان ضمن الجيل الذي بلغ نهائي بطولة أمم أوروبا 2020، كما ساهم في حصول منتخب "الأسود الثلاثة" على المركز الثالث في كأس العالم 2026.

ويأمل تشيلسي في الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها هندرسون داخل وخارج الملعب، في ظل سعي النادي لاستعادة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.