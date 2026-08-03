حزب الإصلاح البريطاني يقترح عملية عسكرية لوقف تدفق طالبي اللجوء

قال حزب الإصلاح المنتمي لتيار اليمين في بريطانيا، اليوم الاثنين إنه في حال فوزه ​في الانتخابات، فسوف يوقف تدفق طالبي اللجوء من ‌خلال ما وصفها بأنها أكبر عملية عسكرية في القنال الإنجليزي منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في الوقت الذي يواجه ​فيه الحزب تراجعا في شعبيته وتساؤلات حول تمويله.

وفي ​إشارة إلى أزمة الهجرة في جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية، أعلن زعيم الحزب نايجل ​فاراج عن سياسة هجرة أكثر صرامة قال إنها ستؤدي ​إلى اعتراض طريق طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب صغيرة وإعادتهم إلى فرنسا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأكد الحزب أن هذه السياسة التي أطلق عليها اسم (عملية ​الحصن) ستجعل حدود بريطانيا منيعة.

وقال فاراج في مؤتمر ​صحفي إنه "في ظل حكومة حزب الإصلاح، لن تكون هناك قوارب أخرى في ‌غضون ⁠أسبوعين".

ومر فاراج بأشهر عصيبة بعدما فقد الحزب صدارته في استطلاعات الرأي للمرة الأولى منذ ما يزيد على عام، عقب سلسلة من الكشف عن هدايا وتبرعات قدمت ​إلى شخصيات ​كبيرة في ⁠الحزب.

ووجه حزب العمال اتهامات لحزب الإصلاح بإعادة طرح سياسات قديمة بشأن الهجرة لصرف الأنظار ​عن التساؤلات المتعلقة بأوضاعه المالية، بينما شكك ​بعض ⁠الخبراء في مدى قابلية تطبيق أحدث مقترحات الحزب.

وتوعد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمس الأحد باتخاذ إجراءات "صارمة" لوقف تدفق ⁠طالبي ​اللجوء بعد أن أظهرت بيانات ​جديدة وصول أكثر من ألفي شخص إلى بريطانيا منذ توليه منصبه قبل ​أسبوعين.