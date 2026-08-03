أكد المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب وسط ليفربول، أن الفريق يعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال فترة الإعداد، مشددًا على أن المنافسة في الموسم الجديد ستكون بنفس الصعوبة التي شهدها الموسم الماضي.

وقال سوبوسلاي، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "علينا دائمًا التركيز على الجوانب الإيجابية، حتى عندما لا تكون النتيجة في صالحنا. صحيح أن المباراة الأخيرة لم تكن الأفضل لنا منذ تولي المدرب المسؤولية، لكن هناك الكثير من الدروس التي يمكن الاستفادة منها."

وأضاف: "ما زلنا في بداية فترة الإعداد، ولم نخض سوى ثلاث مباريات حتى الآن. قدمنا شوطًا أول جيدًا وسيطرنا على مجريات اللعب، ونجحنا في التقدم بهدفين دون رد، لكننا خسرنا في النهاية بنتيجة 4-2، وعلينا تجاوز ذلك والتعلم منه."

وأشار لاعب الوسط المجري إلى أن التفاصيل الصغيرة ستكون حاسمة في الموسم المقبل، موضحًا: "الموسم الماضي أثبت أن كل شيء قد يصنع الفارق، سواء الركلات الركنية أو رميات التماس الطويلة، ولذلك يجب أن نولي هذه التفاصيل اهتمامًا كبيرًا."

واختتم سوبوسلاي تصريحاته بالتأكيد على أن الموسم الجديد سيكون مشابهًا لسابقه من حيث قوة المنافسة، قائلًا: "أتوقع أن يكون الموسم المقبل شبيهًا بالموسم الماضي، ولذلك علينا أن نكون مستعدين لكل التحديات."

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة خارج أرضه أمام نيوكاسل يونايتد يوم 23 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد.