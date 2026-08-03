الرئيس الإسرائيلي: خارطة طريق غزة تتضمن إيجابيات كثيرة لكن على حماس نزع سلاحها بالكامل

بينما واصل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقاد خارطة طريق مجلس السلام بشأن قطاع غزة، أبدى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج تقييما أكثر تفاؤلا، مؤكدا على ضرورة نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية "بشكل كامل".

وقال هرتسوج خلال تسلمه أوراق اعتماد سفراء ألمانيا وتشيلي وهندوراس ونيجيريا وسريلانكا الجدد لدى إسرائيل،:"أرى العديد من الجوانب الإيجابية في جهود مجلس السلام، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادته"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف هرتسوج: "أعتقد أن خطته المكونة من 20 نقطة، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، والمضي قدما الآن في تنفيذ المبادئ التوجيهية والاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، خطوة إيجابية للغاية"، لكنه شدد على ضرورة "نزع سلاح حماس بالكامل".

وتابع: "هذا هو الأساس الواضح للمضي قدما إلى المرحلة التالية بتشكيل حكومة من التكنوقراط".

واختتم حديثه قائلا: "إن جهود الولايات المتحدة ومجلس السلام والرئيس ترامب، والرئيس التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، قادرة على بث بصيص أمل، ليس فقط لشعب غزة، بل أيضا لشعب إسرائيل"، على حد تعبيره.

من جهته، أعلن مكتب نتنياهو أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة غزة التي رحب بها ترامب.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، دورون سبيلمان، ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية: "تل أبيب أبلغت واشنطن بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح"، مضيفا: "الصيغة التي نُشرت لا تعكس مواقف إسرائيل".

وأعلن "مجلس السلام في غزة"، يوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن انسحابا إسرائيليا من القطاع ونزع سلاح حركة "حماس".

وقال المجلس في بيان إنه والدول الوسيطة يعلنان موافقة حماس على خريطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل التالية من وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن خريطة الطريق تمثل "اختراقا تاريخيا"، مشيرا إلى أنها "تتضمن للمرة الأولى التزاما رسميا من حماس بخطة قابلة للتنفيذ للتخلي عن جميع أسلحتها والتي سيتبعها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، في منشور على منصة "إكس"، ضرورة أن تكون آليات التنفيذ والتحقق "حقيقية وفعالة"، وأن يجري انسحاب القوات الإسرائيلية بالتوازي مع عملية تفكيك الأسلحة.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، فجر يوم الجمعة، إن "مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة".

وأضاف ترامب: "تُعد هذه خطوة هائلة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، ويمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة لكي تخضع غزة أخيرا لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، ستحظى إسرائيل بالأمن الذي تستحقه، ولن تعود غزة تُستخدم كقاعدة لشن هجمات إرهابية"، على حد تعبيره.

ووجه ترامب الشكر إلى "الوسطاء - مصر وقطر وتركيا - على جهودهم المهمة" في سبيل التوصل إلى الاتفاق.

من جانبها، رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بـ"التقدم المعلن" بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مؤكدة جاهزيتها لتحمل مسئولياتها.