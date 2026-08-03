فلسطين: وثقنا أكثر من 11 ألف اعتداء إسرائيلي بالضفة منذ 2023

أعلنت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين، الاثنين، أن الوزارة وثقت أكثر من 11 ألف اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون منذ عام 2023 في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت شاهين، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن "ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية يتم بدعم من الحكومة الإسرائيلية".

وأضافت: "وثقنا أكثر من 11 ألف اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية منذ عام 2023".

وأوضحت أن الوزارة وثقت أيضا توسع 42 بؤرة استيطانية على حساب الأراضي الزراعية ومناطق الرعي في الضفة الغربية.

وأفادت بأن الوزارة رصدت كذلك 45 اعتداء نفذها مستوطنون وقوات إسرائيلية، واستهدفت مساجد في الضفة الغربية منذ 2023، وشمل بعضها إضرام النار في مساجد.

شاهين شددت على أن الاعتداءات التي شهدتها بلدة تل، غرب مدينة نابلس، أخيرا، "ليست حوادث فردية، بل هي جزء من حملة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين".

وأكدت أن عمليات الهدم والاعتداءات الاستيطانية "تدمر البنية التحتية والأسر وسبل العيش في الضفة الغربية".

ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسئولين عنها".