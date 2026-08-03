جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا ومزرعة خيول ومنشأتين بالضفة الغربية

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هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، منزلا ومزرعة خيول ومنشأتين زراعيتين في الضفة الغربية المحتلة، بدعوى "البناء دون ترخيص".

وفي تصريح للأناضول، قال الناشط جهاد القاق إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جبل العاصور في بلدة كفر مالك (وسط الضفة)، وهدمت منزلا قيد الإنشاء تبلغ مساحته 140 مترا مربعا.

وأضاف أن القوات هدمت أيضا مزرعة لتربية الخيول مساحتها 460 مترا مربعا، ويعود المنزل والمزرعة إلى مواطن فلسطيني، وجرى الهدم بدعوى البناء في المنطقة المصنفة "جيم".

وبموجب اتفاق "أوسلو 2" الموقع بالعام 1995، تقع المنطقة "جيم" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

ويحظر القانون الدولي الإنساني هدم الممتلكات المدنية، إلا لضرورة عسكرية قصوى، وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأضاف القاق أن جيش الاحتلال كان قد أخطر صاحب المنشأتين بوقف البناء قبل نحو عامين، ثم نفذ الهدم صباح الاثنين.

وأوضح أن قوات الاحتلال أجبرته على إخراج الخيول من المزرعة، ومنعته من إخراج المعدات والمستلزمات قبل تنفيذ الهدم.

وفي محافظة نابلس (شمال)، قالت مصادر أمنية ومحلية للأناضول إن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت فجرا بلدة بيت دجن، وهدمت منشأتين زراعيتين تعودان لمواطنين فلسطينيين.

وتنفذ السلطات الإسرائيلية عمليات هدم مكثفة في المناطق "جيم"، ويقول الفلسطينيون إن الحصول على تراخيص بناء في هذه المناطق المصنفة يكاد يكون مستحيلا بسبب القيود الإسرائيلية.