إحالة 4 متهمين في واقعة تصوير القاضي المزيف للمحاكمة

أحال المستشار أحمد صبيح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، عاطلًا و3 موظفين بمحكمة شمال القاهرة، بتهمة انتحال الأول صفة قاض، وتمكن الآخرين له من التصوير بزي القضاة داخل إحدى قاعات محكمة شمال القاهرة.

وأقر المتهم الأول في اعترافاته بالتحقيقات أنه منح 3 موظفين بمحكمة شمال القاهرة مبالغ مالية مقابل تسهيل دخوله إلى قاعات المحكمة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، لتصوير مقاطع فيديو مرتديا وشاحا يشبه وشاح القضاة، بهدف إيهام ضحاياه والنصب عليهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم و3 موظفين بمحكمة شمال القاهرة، لاتهام الموظفين بتسهيل دخوله إلى قاعات المحكمة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ومساعدة المتهم الرئيسي على انتحال صفة قاض بهدف النصب على المواطنين.

ظهرت الواقعة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المواطنين يتهم شخصًا بالاستيلاء على مبلغ مالي منه، بعد إيهامه بأنه يعمل قاض بالمحكمة، مناشدًا الجهات القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية.

فحصت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو، وبالتحري عن ملابسات الواقعة، أمكن تحديد هوية المتهم والموظفين المتهمين بمساعدته، وضبطهم، ومباشرة التحقيقات معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.