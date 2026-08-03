قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن النظام الجديد قدم منذ إطلاقه نحو 8 ملايين و620 ألف خدمة خلال 4 أشهر، بمتوسط 2.1 مليون مواطن شهريًا، عبر نحو 450 مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية.

وأوضح عوض، أن من بين هذه الخدمات، 5 ملايين خدمة فورية، تشمل استخراج برنت تأميني أو شهادات تأمينية يحتاجها المواطن لإنهاء إجراءات مختلفة، مؤكدًا أن هذه الخدمات تُقدم بشكل مباشر دون وجود مشكلات.

وأضاف عوض، أن نحو 3 ملايين و620 ألف خدمة احتاجت إلى إجراءات داخلية بالمكاتب الخلفية للهيئة، مثل ربط معاش جديد، أو توزيع معاش متوفى على المستحقين، أو إنهاء إجراءات تتطلب فحصًا ودراسة، بمتوسط يقارب مليون خدمة شهريًا.

وأكد عوض أن 3 خدمات فقط من أصل 170 خدمة يقدمها النظام الجديد ترتبط بصرف المعاشات، وهي ربط معاش جديد، وصرف معاش للمستحقين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتعديل استحقاقات المستفيدين مثل حالات الزواج أو تغيير المستحقين.

وأشار عوض، إلى أن الهيئة تنفذ يوميًا ما يُعرف بـ”الصرفية اليومية”، وهي صرف المستحقات الناتجة عن الحالات التي تم الانتهاء منها خلال يوم العمل، إلى جانب الصرفية الشهرية للمعاشات التي يستفيد منها نحو 11.5 مليون مستحق.

وأوضح أن صرف المعاشات الشهرية لم يتأخر منذ إطلاق النظام الجديد، بل تم تبكير صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى، كما نجحت المنظومة في تنفيذ صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% خلال يوليو.

ولفت إلى أن المنظومة الجديدة نفذت 4 عمليات صرف رئيسية بإجمالي 180.6 مليار جنيه، إضافة إلى صرف مستحقات يومية لـ236 ألف حالة بقيمة 7.74 مليار جنيه.

وأضاف أن النظام أتاح كذلك تنفيذ 6.4 مليون عملية تحصيل إلكتروني بقيمة 56.8 مليار جنيه، مؤكدًا أن جميع عمليات التحصيل تتم إلكترونيا دون التعامل بالنقد أو الشيكات، وأن هذه الأرقام مستخرجة مباشرة من النظام دون أي تدخل بشري.