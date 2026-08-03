اليونان: رجال الإطفاء يكافحون الحرائق على جبهتين رئيسيتين قرب أثينا

لا تزال حرائق الغابات المشتعلة في المناطق الواقعة غرب العاصمة اليونانية أثينا خارج السيطرة، فيما يواصل رجال الإطفاء، اليوم الاثنين، مكافحة جبهتين رئيسيتين للحريق رغم تراجع سرعة الرياح.

وذكرت وسائل إعلام يونانية، أن فرق الإطفاء تركز جهودها على الحرائق المندلعة بالقرب من بلدة أجيوس نكتاريوس الواقعة على قمة تل، وكذلك شمال غرب مدينة ميجارا التي يبلغ عدد سكانها نحو 36 ألف نسمة.

وعلى الرغم من تراجع سرعة الرياح مقارنة بالأيام الماضية، أكدت هيئة الحماية المدنية اليونانية، أن عمليات الإطفاء لا تزال تنطوي على مخاطر كبيرة، وأن مستوى خطر اندلاع الحرائق ما زال مرتفعا للغاية.

وكان ثلاثة من رجال الإطفاء قد لقوا حتفهم الأسبوع الماضي أثناء مشاركتهم في مكافحة حرائق الغابات في جزيرة كريت وشبه جزيرة بيلوبونيز.

وأعلنت السلطات، أنها تعتزم البدء في تقييم المنازل المتضررة من الحرائق في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن السكان المتضررون من الحصول على المساعدات المالية.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام اليونانية، دمرت مئات المنازل بالقرب من أثينا، فيما أتت النيران على نحو 10 آلاف هكتار من الأراضي.