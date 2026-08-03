هيئة البث العبرية تدعي تعهد مجلس السلام بتسهيل تهجير سكان قطاع غزة

كشفت وثيقة رسمية نقلتها هيئة البث الإسرائيلية العبرية «كان»، عن تعهد «مجلس السلام» للاحتلال الإسرائيلي بالعمل على تأمين دول حول العالم لكي تستقبل طلابًا ومرضى ومواطنين من قطاع غزة.

ونقلت وكالة «شهاب» عن الهيئة قولها إن هذه الخطوة تأتي كمقترح بديل يعوض تراجع خطة «الهجرة» لسكّان القطاع، والتي نوقشت سابقًا بين حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، وإدارة دونالد ترامب، قبل أن تبخرها الضغوط والمعارضة من الدول العربية والعالم.

ووفق مزاعم الهيئة العبرية، تتضمن وثيقة المطالب المشتركة التي رفعها مجلس السلام والولايات المتحدة مؤخرًا إلى الاحتلال بنودًا تحث سلطات الاحتلال على وضع خطة سفر وتسهيل خروج الطلاب، إلى جانب تنظيم إجلاء واسع النطاق للمرضى الغزيين وعائلاتهم نحو الخارج.

ويتقاطع هذا التوجه مع مساعي المجلس لتوفير ملاذات دولية للمغادرين، مما يؤسس لمسار هجرة طوعية غير معلنة، وإن كانت بنطاق أضيق مقارنة بالخطط الأصلية التي روجت لها حكومة نتنياهو.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا المسعى الجديد لنقل المرضى والطلاب ومواطنين للخارج قد يحقق جزءًا من أهداف مخططات التهجير الإسرائيلية، حتى وإن جاء بأعداد وهيئة تختلف عن الحجم الأكبر الذي صُمم واُعُدّ له سلفًا في الخطط الإسرائيلية المعلنة.

وتأتي هذه الوثيقة بعد انسداد الطريق أمام المخطط الإسرائيلي الذي برز في بداية حرب الإبادة، والذي كان يهدف إلى الإجلاء الجماعي والتهجير القسري لسكان قطاع غزة؛ إثر اصطدامه برفض مصري وعربي وإقليمي حاسم، ورفض دولي واسع اعتبر الإجلاء القسري جريمة حرب، ليتحول التركيز الإسرائيلي نحو البحث عن مسارات تفريغ تدريجية عبر العناوين الإنسانية كالعلاج والدراسة.