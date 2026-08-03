 الجيش الروماني ينفذ عملية تفجير لتحويل مياه نهر الدانوب إلى محطة تشيرنافودا النووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الروماني ينفذ عملية تفجير لتحويل مياه نهر الدانوب إلى محطة تشيرنافودا النووية

بوخارست - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 3:51 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 3:51 م

اتخذ الجيش الروماني، إجراء غير مسبوق لزيادة تدفق المياه نحو محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد، وذلك بتفجير تكوين صخري في نهر الدانوب.

وكانت رومانيا، المطلة على البحر الأسود، أغلقت بالفعل أحد مفاعلي محطة تشيرنافودا النووية، بعدما أدى انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب بسبب الجفاف إلى عدم توافر كميات كافية من المياه اللازمة لتبريد المعدات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الدفاع الروماني المؤقت رادو ميروتا، للصحفيين اليوم الاثنين، إن الجيش استخدم 180 كيلوجراما (396 رطلا) من المتفجرات في عملية تفجير متحكم به لإزالة تكوين صخري كان يعيق تدفق المياه في أحد فروع النهر.

وأضاف ميروتا، أن الهدف من التفجير هو تحويل تدفق المياه نحو القناة الرئيسية المؤدية للمحطة النووية لتجنب إغلاق المفاعل الثاني المتبقي.

 

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