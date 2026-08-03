إيران تعدم شخصين لاتهامهما بالتجسس لصالح إسرائيل

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أعدمت إيران، شخصين للاشتباه في قيامهما بالتجسس لصالح إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة "ميزان" ذات الصلة بالهيئة القضائية.

وذكرت "ميزان"، أن الشخصين نقلا إحداثيات وصور لمواقع عسكرية وأمنية حساسة لـ"قنوات ذات صلة بالموساد الإسرائيلي" خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت الوكالة، أن المحكمة العليا صدقت على أحكام الإعدام.

وشككت منظمة هينجاو الحقوقية في الاتهامات ضد الرجلين، في ظل الإغلاق الصارم لشبكة الإنترنت خلال الصراع والافتقار للأدلة التي يمكن التحقق منها علنا.

ولم يتسن التأكد من هذه المزاعم بصورة مستقلة.

واتهمت المنظمة السلطات الإيرانية، باستخدام حكم الإعدام لترهيب وقمع المعارضة.