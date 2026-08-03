تعرف على بعثة السباحة بالزعانف المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026

أعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ عن بعثة منتخب مصر للسباحة بالزعانف المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026.

وتقام النسخة العشرون من دورة العاب البحر المتوسط في مدينة تارانتو الايطالية خلال الفترة من 21 اغسطس حتى 3 سبتمبر بمشاركة نحو 5000 لاعب ولاعبة يمثلون ثلاث قارات مختلفة (أفريقيا وآسيا واوروبا).

ويشمل برنامج دورة ألعاب البحر المتوسط 33 رياضة مختلفة من ضمنهم السباحة بالزعانف التي تسجل ظهورها الأول في الدورة المتوسطية مع البادل ؛ كما تضم الدورة ثلاث رياضات استعراضية.

وتضم بعثة منتخب السباحة بالزعانف في الدورة المتوسطية 11 سباحا بواقع خمس لاعبات و 6 لاعبين.

اللاعبات هن: ندا مجدى - ريناد تامر - مريم حلمى - فريده فرج - سلمى ربيع.

واللاعبون هم: مهاب ايهاب - طارق حسن - احمد عوض - ياسين فرحات - احمد هشام - سيف خالد.

ويرأس بعثة المنتخب في الدورة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب كل من: شريف حبيب رئيس جهاز، والمدربين : محمد يحيى - خالد ابراهيم - هشام صديق - عبد الله عبد الجليل - ابراهيم السيد - احمد ربيع ، وادارى المنتخب : هيثم مهنى.

وتضم قائمة الدول المشاركة في النسخة ال 20 من دورة العاب البحر المتوسط بتارانتو كل من: مصر، الجزائر، ليبيا، المغرب، تونس، لبنان، سوريا، البانيا، اندورا، البوسنة والهرسك، قبرص، كرواتيا، اسبانيا، فرنسا، اليونان، ايطاليا، كوسوفو.

ومن جانبه أكد سامح الشاذلي أن منتخب السباحة بالزعانف يخوض الدورة من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات للمساهمة في وضع اسم مصر ضمن أفضل الدول في الترتيب العام لجدول الميداليات.