تباين أداء الأسهم العالمية مع ارتفاع الين أمام الدولار وتراجع أسعار النفط

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تباين أداء الأسهم العالمية في تعاملات اليوم الاثنين، بعدما أكدت الولايات المتحدة واليابان التدخل في سوق الصرف لدعم الين أمام الدولار؛ مما أدى إلى ارتفاع العملة اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ العام الماضي.

وتراجعت أسعار النفط بشدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصداره أوامره للقوات الأمريكية بالتراجع عن تنفيذ أكبر هجوم ضد إيران، مدعيا قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب.

وتراجع الدولار أمام الين إلى 155.20 ين، بعد تأكيد ترامب والمسئولين اليابانيين التدخل في سوق الصرف خلال الأسبوع الماضي للحد من ارتفاع الدولار أمام الين، إذ وصلت العملة الأمريكية إلى 164 ينا لكل دولار وهو أعلى مستوى له منذ 40 عاما.

ويعزز تراجع الين أرباح الشركات اليابانية التي تمتلك استثمارات كبيرة في الخارج، حيث تزيد قيمة هذه الاستثمارات عند تحويلها من الدولار إلى الين، كما يؤدي ذلك إلى زيادة تدفق السائحين الأجانب إلى اليابان مستفيدين من القدرة الشرائية للدولار في السوق اليابانية.

لكن ضعف العملة اليابانية يقلص القدرة الشرائية لليابان ككل، ويرفع أسعار الواردات من النفط وغيره من السلع المطلوبة لتشغيل الاقتصاد.

وبحلول وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين في طوكيو، بلغ سعر الدولار أمام الين الياباني 156.68 ين لكل دولار.

وتراجع اليورو أمام الدولار ليصل إلى 1.1527 دولارا لكل يورو، مقابل 1.1549 يورو.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.3% ليصل إلى 25963.51 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1% ليصل إلى 8596.56 نقطة.

واستقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني دون تغيير تقريبا عند 10861.95 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%.

وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي بنسبة 0.9% إلى 90. 63754 نقطة، كما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1. 5% ليصل إلى 45. 6257 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي يوم الجمعة الماضي بنسبة 9. 17% مسجلا أفضل أداء يوم له في التاريخ، بعد أن خسر جزءا كبيرا من قيمته في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفضت أسهم كل من "سامسونج إلكترونكس" و"إس كيه هينيكس" المصنعة لرقائق الكمبيوتر بنسبة 8.8 اليوم الاثنين.

وجاء ذلك بعدما ارتفعت بنسبة أكثر من 25% يوم الجمعة الماضي.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.5% ليصل إلى 26009.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.6% ليصل إلى 3809.66 نقطة.

وفي أستراليا، ارتفع مؤشر "إس أند بي / أيه إس إكس 200" بنسبة 0.2% ليصل إلى 8996.90 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس للأسهم التايوانية بنسبة 0.6%، كما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.8%.

وساهم الهدوء النسبي في الشرق الأوسط في تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 4.7% ليصل إلى 83.92 دولارا للبرميل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.6% ليصل إلى 79.89 دولارا للبرميل.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%.