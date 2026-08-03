بدأ البرتغالي برناردو سيلفا مشواره مع ريال مدريد، بعدما انضم إلى صفوف النادي الملكي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

ووصل برناردو سيلفا، صباح اليوم الإثنين، إلى المدينة الرياضية لريال مدريد، حيث خضع للفحوصات الطبية في مستشفى Blua Sanitas، قبل المشاركة في أولى تدريباته استعدادًا للموسم الجديد.

وحرص اللاعب على تحية جماهير ريال مدريد التي تواجدت لاستقباله، حيث وقّع على عدد من القمصان والتقط الصور التذكارية معهم، معبرًا عن سعادته ببدء تجربته الجديدة.

وبحسب ما نشره ريال مدريد، قال برناردو سيلفا عقب وصوله: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا".

واجتاز الدولي البرتغالي الفحوصات الطبية بنجاح، لينضم رسميًا إلى تدريبات الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم.

ويعد برناردو سيلفا تاسع لاعب برتغالي يرتدي قميص ريال مدريد عبر التاريخ، والأول منذ رحيل مواطنه كريستيانو رونالدو عن النادي في عام 2018.