نائب رئيس الأركان الأردني الأسبق: واشنطن استخدمت الضغط العسكري لإعادة إيران لطاولة التفاوض

قال الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، إن الهدف النهائي للولايات المتحدة كان إعادة إيران إلى مربع التفاوض والتفاهم، بدايةً من ملف مضيق هرمز وصولًا إلى المشروع النووي الإيراني.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن واشنطن كانت خلال الساعات الـ48 الأخيرة تستعد لتوجيه ضربات عسكرية أشد قوة، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع وقائد القيادة الوسطى، إلا أن سلسلة من الاتصالات التي جرت مع دول رئيسية في الإقليم، إلى جانب باكستان والسعودية وتركيا، سبقت إعلان الرئيس الأمريكي تعليق الضربات العسكرية والإشارة إلى وجود بوادر اتفاق بشأن المشروع النووي وفتح مضيق هرمز.

وتابع أن الرئيس الأمريكي استخدم منذ البداية القوة العسكرية وسيلةً للضغط من أجل دفع إيران إلى تقديم تنازلات والعودة إلى المفاوضات، لكنه في الوقت نفسه لا يرغب في استمرار الحرب، إدراكًا لما تسببه من استنزاف للولايات المتحدة والعالم، وتهديدها لأمن الطاقة والأمن الاستراتيجي العالمي.

وأشار إلى أن المحادثات الإيرانية العُمانية أظهرت مؤشرات إيجابية، وأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، سواء جرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ستنطلق على الأرجح عبر قنوات غير مباشرة.

ولفت إلى أن التفاهم العُماني الإيراني بشأن مسار متوسط داخل مضيق هرمز يجعل الاتفاق حول فتح المضيق ووقف الحرب أقرب من أي وقت مضى، بينما سيُرحّل ملف البرنامج النووي إلى مفاوضات لاحقة، موضحًا أن إيران تتمسك بعدم حسم الملف النووي قبل ضمان استمرار نفوذها في المضيق.