البارالمبية تعقد الاجتماع التحضيرى لدورة الألعاب العربية مع ممثلي الاتحادات

عقدت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى اجتماع تحضيري موسع مع أعضاء ممثلي الاتحادات واللجان البارالمبية، لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم النسخة الأولى من دورة الألعاب البارالمبية العربية، والمقرر إقامتها لأول مرة في تاريخ الحركة البارالمبية العربية التى ستنطلق في الاسبوع الثالث من يناير وحتى الاسبوع الأول من فبراير 2027 باستاد القاهرة الدولي.

من المنتظر أن تضم منافسات الدورة 11 رياضة هم رفع الأثقال – ألعاب القوى – السباحة – كرة الهدف – كرة الطائرة جلوس – الريشة الطائرة – تنس الطاولة – كرة السلة للكراسى المتحركة – البوتشيا – التايكوندو – الدراجات

وشهد الاجتماع مناقشة مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية الخاصة بالبطولة، إلى جانب استعراض خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وتوزيع الأدوار بين اللجان المختلفة، بما يضمن تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير الدولية، ويعكس المكانة الرائدة لمصر في استضافة البطولات الرياضية الكبرى.

وتعد دورة الألعاب البارالمبية العربية حدثًا غير مسبوق، باعتبارها النسخة الأولى في تاريخ الحركة البارالمبية العربية، حيث تستهدف جمع الرياضيين من مختلف الدول العربية في أكبر تجمع رياضي بارالمبي، بما يسهم في تعزيز التعاون الرياضي العربي، ودعم رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات، وصقل المواهب.

وأكدت اللجنة البارالمبية أن تنظيم مصر لهذا الحدث يعكس الثقة الكبيرة في قدراتها التنظيمية، وما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات واسعة في تنظيم واستضافة كبرى البطولات، فضلًا عن الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة لملف الرياضة، وخاصة رياضة الأشخاص ذوي الهمم.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية أن الاجتماع يأتي في إطار خطة العمل المكثفة التي ينفذها مجلس الإدارة لضمان تنظيم نسخة استثنائية من الدورة، مشيرًا إلى أن موافقة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على الاستضافة تمثل خطوة تاريخية للحركة البارالمبية العربية، وتعكس الثقة الكبيرة في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف أن مجلس الإدارة يعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة وجميع الجهات المعنية، من أجل إخراج الدورة بصورة تليق باسم مصر، وتؤكد ريادتها في استضافة وتنظيم أكبر المحافل الرياضية العربية والدولية.