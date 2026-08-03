أستراليا تواجه انتشارا سريعا لأنفلونزا الطيور

تواجه أستراليا، انتشارا سريعا لأنفلونزا الطيور بين الطيور البرية، إذ حذرت السلطات من أنه أصبح من الصعب السيطرة على الفيروس، وأنه يمثل تهديدا وجوديا للحياة البرية في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزيرة الزراعة الاسترالية جولي كولينز القول اليوم الاثنين، إن حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها بفيروس إنفلونزا الطيور أتش 5 المميت بين الطيور الأسترالية ارتفعت إلى 74 حالة.

ويعد هذا العدد نحو ثلاثة أضعاف المستوى الذي أعلنت عنه الحكومة منذ أقل من أسبوع.

وقالت كولينز، في مؤتمر صحفي في كانبرا: " بمجرد انتشار فيروس إنفلونزا الطيور اتش 5 في الحياة البرية والبيئة الطبيعية، من غير الممكن تجنب الخسائر الفادحة، وهو ما بدأنا نرصده الآن".

وأضافت أن الحكومة سجلت أول نفوق جماعي لطيور برية في ولاية ساوث استراليا.