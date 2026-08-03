ارتفاع الطلب على الأغذية العضوية في ألمانيا خلال الربع الثاني من 2026

واصل الطلب على الأغذية العضوية في ألمانيا، ارتفاعه خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأعلن الاتحاد الألماني لقطاع الأغذية العضوية، أن مبيعات منتجات الأغذية العضوية في قطاع تجارة التجزئة بلغت 4.75 مليار يورو خلال الفترة بين أبريل ويوليو 2026، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت المبيعات خلال النصف الأول من العام بأكمله أكثر من 9.6 مليار يورو.

وأوضح الاتحاد، أن نمو المبيعات لم يجر تعديله وفقا لارتفاع أسعار الأغذية في قطاع تجارة التجزئة، لكنه تجاوز تلك الزيادات بوضوح.

وقالت رئيسة الاتحاد تينا أندريس: "لا تزال الأغذية العضوية تتصدر قائمة مشتريات الألمان حتى في أوقات الأزمات، وهذا هو المكان الذي ينبغي أن تكون فيه".

وأشار الاتحاد، إلى أن متاجر مستلزمات العناية الشخصية، مثل "دي إم" و"روسمان"، كانت المحرك الرئيسي لزيادة الطلب، بعدما وسعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية تشكيلة منتجاتها العضوية، بما في ذلك الوجبات الخفيفة والمنتجات النباتية وأغذية الأطفال والشاي.

وارتفعت مبيعات المنتجات العضوية في هذه المتاجر بنحو 20%، إلا أن حصتها من إجمالي تجارة الأغذية العضوية لا تزال عند نحو 5ر12%.

وفي المقابل، شهدت متاجر الأغذية العضوية المتخصصة حالة من الركود، إذ استقرت مبيعاتها عند 820 مليون يورو.

وأرجع الاتحاد، ذلك إلى استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى التغيرات الهيكلية المتزايدة في السوق، ما يعني أن المستهلكين باتوا يشترون الأغذية العضوية بصورة متزايدة من سلاسل المتاجر الكبرى التقليدية أو من متاجر مستلزمات العناية الشخصية.

وسجلت سلاسل المتاجر الكبرى الشاملة، مثل "ريفيه" و"إيديكا"، نموا في مبيعات المنتجات العضوية بنسبة 5% خلال الربع الثاني، وفقا للاتحاد، الذي أوضح أن توسيع العلامات التجارية العضوية الخاصة بهذه السلاسل أسهم في تحقيق هذا النمو.

وأشار الاتحاد، إلى أن هذه البيانات جرى إعدادها بالتعاون مع شركة معلومات الأسواق الزراعية، واستندت - من بين مصادر أخرى - إلى بيانات مؤسستي أبحاث السوق "يوجوف" و"إن آي كيو نيلسن".