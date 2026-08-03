اليابان والولايات المتحدة تتدخلان لدعم الين بعد تراجعه لأدنى مستوى منذ عقود

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أعلنت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، اليوم الاثنين، أن اليابان والولايات المتحدة نفذتا تدخلا منسقا لشراء الين الياباني في سوق الصرف الأجنبي.

وجاء هذا التدخل، الذي جرى الجمعة الماضي، بعد تراجع العملة اليابانية مؤخرا إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أربعين عاما.

وقالت كاتاياما، إن هذا الإجراء المشترك "ساهم في مواجهة التقلبات المفرطة والتحركات غير المنظمة" في سعر صرف الين الياباني.

وأضافت كاتاياما، أن "وزارة المالية اليابانية على أهبة الاستعداد وعلى تواصل وثيق مع نظرائنا في وزارة الخزانة الأمريكية. ولن نتردد في القيام بالمزيد من التدخلات المشتركة".

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تدخلت بناء على طلب من اليابان.

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة واليابان تربطهما علاقة جيدة، وأن الولايات المتحدة تتمتع بوضع مالي "قوي للغاية".

وقال ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان: "كما تعلمون، لقد شهدوا ضعفا في الين، وأرادوا قليلا من المساعدة".

ومن جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن هذه الخطوة "تصدت لتقلبات الين غير المنظمة".

وقال بيسنت، عبر منصة إكس، إن "إدارة ترامب تفي بالتزاماتها تجاه شركاء الولايات المتحدة الموثوقين.. فالأمن الاقتصادي هو الأمن القومي، والتحالف الأمريكي الياباني قائم على هذين الأساسين".

وأضاف بيسنت: "ندعم بقوة الخطوات الحاسمة التي اتخذتها اليابان في السوق وعلى صعيد السياسة النقدية لتصحيح التراجع الكبير في قيمة الين".