وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتفعيل خطة الطوارئ لفرق الإغاثة على مستوى المديريات بالمحافظات

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتفعيل خطة الطوارئ لفرق الإغاثة التابعة للوزارة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية، وذلك فور شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026.

كما تتابع وزيرة التضامن على مدار الساعة البلاغات الواردة إلى غرفة السيطرة والأزمات المركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، والمتصلة بدورها بغرف الطوارئ في مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، حيث تلقت الغرفة عددا من البلاغات وتم التعامل الفوري معها.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وتأكيد الجاهزية، فضلا عن جاهزية الهلال الأحمر المصري للتعامل مع أي مستجدات.