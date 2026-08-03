رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث: وقوع الهزة الأرضية بالبحيرات المرة تسبب في شعور قوي جدًا للمواطنين

قال الدكتور شريف عبد الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن التحليل الأولي يوضح أن الزلزال وقع في منطقة البحيرات المرة شمال السويس، على بعد نحو 45 كيلومترا من شمال مدينة السويس، وبمسافة تبلغ حوالي 110 كيلومترات شرق محافظة القاهرة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ "القاهرة الإخبارية" أن قوة الزلزال المسجلة بلغت 5.5 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن الهزة وقعت على عمق حوالي 10 كيلومترات.

وأوضح أن قرب مركز الزلزال من العاصمة القاهرة، أدى إلى شعور المواطنين بالزلزال بشكل "قوي جدًا".

وأكد أن البيانات الأولية الواردة من إدارة الدفاع المدني مطمئنة للغاية، وتؤكد عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الآن، موضحا أن المعهد يتابع تحديث البيانات أولا بأول.

وأوضح أن المعهد ينسق مع عمليات الدفاع المدني ويرسل لها الإحداثيات الجغرافية أولا بأول، منوها أن الدفاع المدني أكد استقرار الأوضاع تماما وخلوها من الضحايا أو الخسائر المادية.

وطالب بضرورة التزام المواطنين بمنازلهم وتجنب الاندفاع نحو السلالم أو استخدام المصاعد الكهربائية، مؤكدا أهمية الاحتماء أسفل الطاولات والمناضد في حال كانت الهزة قوية.

وشعر سكان العاصمة المصرية القاهرة وعدد من المحافظات، فجر الاثنين، بهزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، تفعيل خطة الطوارئ الصحية عقب الهزة الأرضية التي شعر بها مواطنون فجر الاثنين، مع تشغيل غرفة الأزمات المركزية وربطها بغرف الطوارئ في المحافظات لمتابعة الوضع على مدار الساعة.

ووجه وزير الصحة خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد في أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بالمستشفيات، والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف وفرق الانتشار السريع وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والأكسجين.