فوزينيا يصل إلى تشيلي تمهيداً للانضمام رسمياً إلى كولو كولو

وصل فوزينيا، حارس المرمى المخضرم البالغ من العمر 40 عاما، والذي تألق مع منتخب بلاده الرأس الأخضر في مونديال 2026 إلى تشيلي مساء الأحد، تمهيدا للانتقال إلى فريق كولو كولو، ليقضي على الشكوك التي هددت إتمام هذه الصفقة.

قال فوزينيا للصحفيين فور وصوله "أنا سعيد بتواجدي هنا، أشكر الجماهير على صبرهم من أجل انتظاري، أراكم في ملعب مونومنتال".

وكان كولو كولو الأكثر تتويجا بالألقاب في تشيلي أعلن عن تعاقده مع فوزينيا في 24 يوليو، لكن مشاكل في المستندات وأمور شخصية تسببت في تعطيل وصوله ثلاث مرات، مما أثار حالة من القلق داخل النادي وخارجه.

وكان في استقبال فوزينيا حشد من الجماهير لدى وصوله إلى المطار في الثامنة و35 دقيقة مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

ويستعد حارس مرمى الرأس الأخضر لإجراء فحوصات طبية اليوم الإثنين قبل توقيع عقده مع كولو كولو، حيث اتفق معه النادي التشيلي على عقد مدته 6 أشهر مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وأعلن كولو كولو أيضا أن فوزينيا ربما يشارك في تدريبات الفريق، غدا الثلاثاء، وينوي النادي تقديم لاعبه الجديد لوسائل الإعلام في اليوم نفسه.

وفي نفس السياق، قرر الاتحاد التشيلي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي تعديل لوائحه ليتم السماح لحارس مرمى الرأس الأخضر بوضع اسم "فوزينيا" التي تعني الجدة بالبرتغالية على ظهر قميصه، بعدما كانت اللوائح تسمح للاعبين بوضع أسمائهم أو ألقابهم فقط على القمصان.

وسيبدأ فوزينيا تجربته في تشيلي قادما من تشافيز أحد أندية دوري الدرجة الثانية في البرتغال، وأصبح أحد أبرز نجوم كأس العالم بفضل تصدياته المؤثرة أمام منتخبات قوية كإسبانيا وأوروجواي والأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، والتي وضعت حدا لمغامرة الرأس الأخضر بإقصائها من دور الـ32.

لم يشتهر فوزينيا في الملعب فقط بل وصل الأمر إلى قفزة كبيرة في عدد متابعيه على شبكة إنستجرام من 50 ألف شخص قبل البطولة إلى 5ر29 مليونا بعد البطولة.