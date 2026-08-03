طائرات إطفاء تتجه لمكافحة حريق غابات كبير في اليونان

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أقلعت خمس طائرات إطفاء وخمس مروحيات أخرى في الساعات الأولى من اليوم الاثنين؛ لمساعدة المئات من رجال الإطفاء الذين يكافحون حريق غابات كبير غرب العاصمة اليونانية أثينا، بعد يوم من تصادم جوي بين مروحتي إطفاء أسفر عن وفاة اثنين من أفراد الطاقم.

وامتدت ألسنة اللهب بشكل أكبر إلى منطقة العاصمة اليونانية؛ مما أدى لتنفيذ عمليات إجلاء جديدة في الساعات الأولى من اليوم.

وتوفي فردا الطاقم –أحدهما يوناني والآخر دنماركي- عندما اصطدمت مروحيتهما بأخرى بالقرب من منطقة بساثا الساحلية بينما كانا يتصديان للحريق الذي اندلع صباح الجمعة الماضية.

ونقل طاقم المروحية الثانية –وهما يوناني وبريطاني – إلى المستشفى وكانت إصابتهما خفيفة.

بدأت الرياح العاتية تهدأ اليوم الاثنين؛ مما يثير الآمال في أنه يمكن لنحو 500 إطفائي يكافحون الحريق إيقاف تقدمه.

ولكن السلطات، حذرت من أن منطقة أتيكا التي تضم العاصمة ما زالت معرضة بشدة لحرائق الغابات بسبب زيادة متوقعة في درجات الحرارة.