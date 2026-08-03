مؤشر داكس الرائد في البورصة الألمانية يسجل مستوى قياسيا جديدا

سجل مؤشر داكس الرائد في البورصة الألمانية، مستوى قياسيا جديدا خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين، بعدما ارتفع إلى 25912.56 نقطة، بزيادة بلغت 1.11%، متجاوزا بذلك أعلى مستوى سابق سجله مطلع يوليو الماضي عند 25900.10 نقطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع إجراء محادثات جديدة مع إيران، مع إلغاء هجوم واسع النطاق كان مقررا.

وعلى إثر ذلك، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ مع بداية الأسبوع، ما خفف المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة الرئيسية.

كما تلقت الأسواق دعما من الانتعاش الواضح لأسهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة وآسيا.

وسلط ميسلاف ماتيكا خبير الأسهم في بنك "جيه بي مورجان"، الضوء على الأداء الإيجابي لموسم إعلان نتائج الشركات على ضفتي المحيط الأطلسي.

وأوضح أن نمو الأرباح جاء أفضل من توقعات الأسواق، إذ سجلت جميع القطاعات في الولايات المتحدة، ومعظم القطاعات في أوروبا، نموا في ربحية السهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكما حدث في الولايات المتحدة وآسيا، حققت أسهم شركات التكنولوجيا في ألمانيا مكاسب ملحوظة، مدعومة بالأداء القوي لعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بعدما حققت شركتا "مايكروسوفت" و"أمازون" نتائج فصلية فاقت التوقعات.

وكان مؤشر داكس قد تراجع في منتصف يوليو الماضي إلى نحو 24.650 نقطة، بعدما كثفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران مجددا، وارتفع سعر خام برنت من بحر الشمال مؤقتا إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.