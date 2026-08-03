قوات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز عشرات الشبان خلال اقتحام بلدتي الزبابدة ودير غزالة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، بلدتي الزبابدة جنوب شرق جنين ودير غزالة شرق المحافظة، واعتقلت مواطنا ونجله، واحتجزت عشرات الشبان، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية القول، إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزبابدة قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، وألحقت أضرارا بمحتوياتها".

وأضافت أن "قوات الاحتلال اعتقلت المواطن باسل الشرقاوي ونجله بهاء، عقب مداهمة منزلهما، كما اقتحمت منازل عدد من الأسرى المحررين وفتشتها، وألحقت أضرارا بمحتوياتها".

وفي قرية دير غزالة، "احتجزت قوات الاحتلال عشرات الشبان، وأجبرتهم على الاستلقاء أرضا، قبل أن تعتدي عليهم بالضرب والتنكيل، كما داهمت عددا من منازل المواطنين والمحال التجارية في القرية وفتشتها، وألحقت أضرارا بمحتوياتها" بحسب (وفا).